Правильная азотная и фосфорная подкормка даст богатый клубничный урожай

Фосфорное удобрение для клубники приготовить несложно. На 5 литров кипятка потребуется килограмм двойного суперфосфата. В него после того, как раствор остынет, добавляетя половина литра девятипроцентного уксуса.

Потом доливается вода до 10 литров. Получившийся в итоге раствор нужно будет разводить дополнительно.

Один его литр вливается в 10-ти литровое ведро воды. После этого можно смело поливать ягоду. И не только клубнику. Вам будет благодарна и смородина, и облепиха, и жимолость, и ежевика, и малина.