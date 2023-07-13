Удобряйте чеснок этими подкормками и он вырастет огромным

Первый раз подкармливать чеснок нужно после появления всходов. Для этого лучше всего подойдет 30-40 граммов аммиачной селитры на 1 квадратный метр. Можно приготовить раствор или внести ее в сухом виде на пролитый грунт.

Второй раз удобрять чеснок нужно спустя пару недель сульфатом магния. Нормы те же: 30-40 граммов на квадратный метр.

Спустя месяц можно проводить третью подкормку монокалийфосфатом в аналогичных прежним дозировках. Альтернативой могут стать органические удобрения в виде куриного помета и древесной золы.