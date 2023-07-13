Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте

Ей понадобилась срочная операция по замене коленной чашечки, но у женщины не было необходимой суммы.

Тогда она рискнула попросить о помощи у Элтона Джона, с которым была помолвлена много десятилетий назад. Музыкант оплатил не только операцию, но и последующую реабилитацию Хэннон.

Линда познакомилась с Джоном в 1968 году. Тогда она работала секретаршей, а Элтон только начинал свою музыкальную карьеру.

Они стали жить вместе, и некоторое время именно Линда оплачивала все счета, аренду и еду. Пара даже собиралась пожениться, но друзья отговорили Джона от этой затеи всего за несколько недель до свадьбы.