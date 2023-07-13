Американский сенатор потратил на чизкейки $8 тысяч

Шумер рассказал, что чувствует вину за то, что за семь лет потратил более $8600 на чизкейки. Сладость он покупал в ресторане Junior's в Нью-Йорке с 2009 по 2016 год. Команда Шумера делала периодические выплаты от 46 до 516 долларов. Общая сумма составила 8638 долларов. Шумер признался, что хоть сумма и огромная, но он потратил ее на «вкуснейшие в мире чизкейки».

Сенатор также заметил, что использовал десерты в качестве подарков. Он признался, что посещает этот ресторан с самого детства.