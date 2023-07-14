Стало известно, где в Беларуси находится самое лучшее студенческое общежитие страны

Конкурс среди общежитий за право считаться лучшим состоялся в Беларуси. Его организовал профсоюз работников образования и науки, сообщает КП со ссылкой на Mogilev online.

По итогам соревнования оказалось, что самое лучшее общежитие располагается в Могилеве: это 12-этажное общежитие № 3 Белорусско-российского университета, оно названо лучшим местом для отдыха и сна студентов.

В образцовом общежитии есть все, что нужно жильцам: отличные бытовые условия, комнаты отдыха с телевизорами, помещения для самоподготовки, спортзал с рабочим инвентарем и стол для тенниса.

В общежитии есть также кабинет психологической разгрузки.

В топ-3 студенческих общежитий вошли также «четверка» БГУИР в Минске, и общежитие № 6 Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы.