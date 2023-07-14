Минчанин убил друга и отправился на поминки отца

Следственное управление УСК по городу Минску раскрыло детали уголовного дела о жестоком убийстве 47-летнего жителя Минска.

Трагедия произошла утром 23-го января 2023-го года. В одной из квартир дома по улице Казинца с многочисленными повреждениями было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Следователи установили, что погибший накануне распивал спиртное с 41-летним другом.

Сотрудники милиции задержали минчанина по подозрению в совершении убийства.

По данным следствия, он 23-го января опоздал на похороны отца и решил зайти к приятелю помянуть родственника. После распития спиртных напитков между ними завязался конфликт, и гость ножом и иными предметами нанес хозяину многочисленные удары по жизненно важным органам.

После этого фигурант отправился на поминки своего отца. По заключениям экспертов, травмированный практически сразу скончался на месте происшествия. Агрессор нанес ему не менее, чем 17 травм.

Первым погибшего обнаружил сосед 25 января. Он увидел на кухне окровавленное тело соседа и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Фигурант работал грузчиком, ранее был неоднократно судим, в том числе - за хулиганство, мошенничество, кражи. Его действия квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершённое с особой жестокостью) УК РБ. Он заключен под стражу.