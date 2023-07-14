Дачный эксперт объяснил, когда надо начинать копать картошку, чтобы успеть точно вовремя

Готовясь к сбору урожая, проверяем, насколько созрели клубни. Собранный раньше срока картофель будет плохо лежать. У плодов тонкая шкурка, которая быстро повреждается и начинает гнить.

Перезревшие клубни тоже плохо хранятся. Они дают ростки, вкус картошки ухудшается, питательные элементы концентрируются в ростках, а не в корнеплодах.

В умеренном климате урожай картошки принято выкапывать в конце августа - середине сентября. Жары уже нет, сезон дождей еще не начался. Оптимальное время.

Ранние сорта собираем через 80 дней после посадки, сорта со средним сроком созревания - через 100 дней, поздние сорта поспевают за 120 суток.

Если лето было сухим, картофель созреет быстрее, но вкус будет хуже. При достаточном количестве влаги картошка будет вкуснее.

Собирать клубни надо в сухой день, избегайте дождливой погоды, собранные в такие дни клубни будут плохо лежать и быстро сгниют.

Рассказываем, какие признаки указывают на полное созревание картофеля.

Не всегда надо ориентироваться на сроки созревания, указанные в описании сорта. Если летом много дождей и холодно, плоды созревают дольше положенного срока.

Как правило, копать картофель начинают через 3-4 недели после пожелтения и подсыхания стеблей и листьев.

Главный признак созревания - вянущая ботва. Если зелень засохла, клубни не будут расти и развиваться, значит, надо их доставать.

Иногда ботва подсыхает раньше срока, если растения поражены фитофторозом.

Второй признак - земля на грядке поднимается и начинает растрескиваться.

Можно сделать пробу, подкопать один куст, потереть корнеплоды друг о друга. Картофель считается спелым, если кожица не стирается.

Клубни должны к этому времени уже быть достаточно крупные.

Выкопанные картофелины надо очистить от земли и дать им полежать, чтобы подсохли. Потом подсохшие клубни ссыпаем в деревянные ящики или мешки-сетки.

Попутно сортируем, отбирая плохие клубни: поврежденные, подгнившие, с надрезами, со следами порчи от насекомых. Храним в прохладном месте, влажность должна быть около 70-90%.

Ждем две недели и снова проверяем картофель. Если там есть вредители или клубни больны, признаки недомогания проявятся за это время. Плохой картофель убираем.

Храним овощи при температуре 2-3 градуса тепла. Если будет низкая температура, то картофель подмерзнет и начнет гнить. Если в помещении будет теплее, клубни прорастут.