В Барановичском районе в ДТП погиб водитель такси

Водитель такси погиб в дорожной аварии в Барановичском районе. Еще два человека - получили ранения, сообщает Белта со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло около 20 часов 14 июля. Автомашиной такси марки Renault управлял 44-летний житель Барановичей. Водитель двигался по автодороге Н-277 Вольно - Столовичи.

Согласно предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где Renault столкнулся с Rover. Обе машины в результате столкновения съехали в кювет.

Таксист погиб на месте происшествия. 46-летняя барановичанка, которая была за рулем Rover, и ее 26-летний пассажир получили травмы.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Как сообщили агентству в ГАИ, следствие даст ДТП правовую оценку.