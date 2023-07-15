Хирурги в Израиле пришили 12-летнему мальчику голову, отсеченную в ДТП

Иерусалимские хирурги сумели пришить двенадцатилетнему мальчику отсеченную в ДТП голову, сообщает Газета.ру.

Подросток ехал на велосипеде, когда его сбила машина. При аварии ребенок получил двусторонний вывих затылочного сустава: связки были порваны, а голова держалась только на части кожи в области шеи, уточняют СМИ Израиля.

Мальчика доставили в медцентр «Хадасса» вертолетом санавиации. Хирурги обнаружили, что удерживающие заднее основание черепа связки серьезно повреждены, и оторваны от верхних позвонков.

У пострадавшего диагностировали двусторонний вывих атлантозатылочного сустава. В медицине он известен, как ортопедическое обезглавливание.

Процедура заняла несколько часов. Мы использовали в операционной новые пластины и фиксаторы в поврежденной области. В результате нам удалось спасти ребенка, — рассказал оперировавший подростка врач Охад Эйнав.

Ортопедическое или внутреннее обезглавливание - это травма, при которой череп отсоединяется от спинного мозга, тогда как мышечные ткани остаются целыми. В подавляющем количестве случаев (70 процентов) это приводит к смерти.