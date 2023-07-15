Дачный эксперт назвал 5 главных правил хранения убранного картофеля

Продолжительность хранения картошки зависит от того, правильно ли вы ее собрали и подготовили к отправке в хранилище.

Для начала выберите подходящий день для уборки. Он должен быть сухим. Желательно, чтобы дождей не было за пару дней до уборки.

Извлекая картофель из сырой земли, вы обязательно столкнетесь с гниением в процессе хранения.

Не убирайте выкопанную картошку сразу в мешок. Пусть сначала просохнет, полежит на солнце, разложите картофелины не плотно, а свободно друг от друга.

Потом картофель сортируем и пакуем в мешки или ящики. Оставляем в таком виде в закрытом подсобном помещении, там, где будет достаточно прохладно, но не ниже +10 градусов.

Когда пройдет 2-3 недели, кожица успеет огрубеть, тогда клубни будут дольше храниться. После этого повторно сортируем картошку, выбираем плохую и поврежденную.

После двух недель на клубнях успеют проявиться вредители или болезни, можно будет убрать все подозрительные корнеплоды. Потом уже несем картошку в подвал или погреб.

Те картофелины, которые забраковали при сортировке, можно пустить в употребление в первую очередь.

Но и хранилище надо подготовить. Сначала проветриваем хорошо. Потом просушиваем, чтобы не было затхлости и сырости. Делаем это задолго до отправки картошки на хранение.

Один раз летом в жаркую погоду, второй раз уже осенью.

Обеспечиваем оптимальную температуру хранения. Она не должна быть выше +4 градусов и ниже +2. Тогда картошка не будет прорастать и на ней не появится плесень и грибок.

Оптимальная влажность воздуха для длительного хранения - 85-90%. В сухом воздухе клубни быстро усохнут и увянут, потеряв вкус, долго они не смогут пролежать.

Найдите подходящие емкости для содержания картофеля в подвале. Это может быть ящик из любого материала с вентиляционными отверстиями.

Обязательно установите контейнеры на опоры. Если ящик стоит вплотную к земле, картошка плохо проветривается, начнет снизу гнить.

Если нельзя поставить ящики на ножках, то лучше сложите картофель в мешки. Материал берем только дышащий тканевый. Никакого полиэтилена.

Держите картошку в темном, прохладном, хорошо увлажненном и свободно проветриваемом помещении.

Тогда клубни долежат не только до весны, но и до новой осени и останутся упругими и вкусными.