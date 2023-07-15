16 июля в Могилеве откроют мемориальную доску в честь музыканта Бориса Моисеева

Мемориальную доску в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева установят в Могилеве 16 июля на доме по улице Челюскинцев, где знаменитый земляк жил с 1954 по 1968 годы, сообщает Могилевньюс.

Мероприятие состоится в рамках официальной программы закрытия международного фестиваля «Славянский базар». Ожидается, что на открытии барельефа Моисееву будут присутствовать и некоторые эстрадные звезды.

Мемориальная доска представляет собой медаль, выполненную из зеркального гранитного круга диаметром 1 метр, на котором расположен узнаваемый барельеф Бориса Моисеева. По кругу расположена цитата музыканта:

Я люблю этот город, я люблю этот дом.

Согласно задумке скульптора Филиппа Трушина зеркальный черный гранит - отражение города, где прошло детство и юность артиста. А барельеф в качестве круга символизирует законченность танца.