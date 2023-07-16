Вместе или раздельно: можно ли выращивать рядом лук и укроп

Обе культуры отлично уживаются, находясь по соседству друг с другом. Существует также мнение, что нахождение их рядом может повышать урожайность на обоюдной основе.

Вред от укропа луку все же может быть при одном обстоятельстве. Если укропа, высаженного рядом с луком слишком много.

Укроп имеет тенденцию быстро разрастаться. А это приводит к тому, что лук остается в тение, и страдает от недостатка солнца. ПОэтому своевременно убирайте укроп с грядки.