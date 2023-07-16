Исследователями названы продукты, которые больше всего накапливают радиацию

12:22 2023-07-16

Роспотребнадзор озвучил перечень продуктов, в которых скапливается больше всего радиации.

Оказалось, что наибольшей «радиоактивной» опасностью обладают дары леса – черника, клюква и грибы.

Каждый год на рынках изымают из продажи килограммы ягод и грибов с повышенным содержанием радионуклидов. 

Чаще всего эти продукты питания собирают на территории, загрязненной после Чернобыльской аварии, но опасными могут быть и ягоды, которые собрали в лесах, которые считаются абсолютно безопасными.

Эксперты рекомендуют отдавать перед употреблением все собранные грибы и клюкву с черникой на анализ, но они понимают, что абсолютное большинство этого делать не будет.

Показать следующие комментарии
Фото