Исследователями названы продукты, которые больше всего накапливают радиацию

Оказалось, что наибольшей «радиоактивной» опасностью обладают дары леса – черника, клюква и грибы.

Каждый год на рынках изымают из продажи килограммы ягод и грибов с повышенным содержанием радионуклидов.

Чаще всего эти продукты питания собирают на территории, загрязненной после Чернобыльской аварии, но опасными могут быть и ягоды, которые собрали в лесах, которые считаются абсолютно безопасными.

Эксперты рекомендуют отдавать перед употреблением все собранные грибы и клюкву с черникой на анализ, но они понимают, что абсолютное большинство этого делать не будет.