Названы книги, которые чаще всего постят в Instagram

Подсчет сделал британский книжный магазин On Buy.

Он провел небольшое исследование в области инстаграмной литературы и представил следующие данные.

Главным жанром в Instagram стала романтическая проза (более 31% постов), за ней следуют подростковые романы, фентези и научная фантастика.

Авторы подсчета заметили, что чаще всего выкладывают фотографии книг с красными, черными и зелеными обложками.

Самой популярной книгой в Instagram стал роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» (175 564 поста).

Далее идут «Наследница огня» Сары Маас, «Элеонора и Парк» Рейнбоу Рауэлл, «1Q84» Харуки Мураками, «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Танец с драконами» Джорджа Р.Р. Мартина, «Я – Малала» Малалы Юсуфзай и Кристины Лем, «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, «На маяк» Вирджинии Вулф и «Случайная вакансия» Джоан Роулинг.

А вот самой популярной книжной серией предсказуемо стал «Гарри Поттер».

С этими книгами опубликовано более 422 тысяч постов.

Также среди инстаграмных книжных серий «Чужестранка» Дианы Гэблдон, «Сумерки», «Игра престолов» и цикл «Перси Джексон и олимпийцы» Рика Риордана.