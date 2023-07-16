Луковицы вырастут крупными и сочными, если вовремя использовать эти подкормки

На урожайность лука влияет качество грунта и грамотные подкормки. Их можно приготовить своими руками, не прибегая к химии.

Обычная зола снизит кислотность почвы, и сделает ее благоприятной для лука. Вносить ее надлежит еще до посадки культуры из расчета на литр воды 100 граммов золы, а полученный раствор через 2 часа можно развести в ведер воды и поливать лук.

Второй вариант удобрения потребует большей скрупулезности. Нуно будет собрать достаточное количество яичной скорлупы. Она промывается, высушивается, потом ее кладут в банку и заливают яблочным уксусом. После трехнедельного настаивания в воду можно добавлять 2 ложки настоя, и опрыскивать лук.