Опрыскайте участок этим народным составом, и забудьте о визитах колорадского жука

Главное достоинство средства в том, что оно полностью натуральное, и не нанесет вреда ни вам, ни растениям. Приготовить его также большого труда не составит.
В ведре с водой разводится сухая горчица, и к ней добавляется девятипроцентный уксус. На 10 литров воды будет достаточно 100 граммов уксуса.
Все составляющие нужно хорошо перемешать. После этого готовым средством можно опрыскать грядки при помощи распылителя.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__