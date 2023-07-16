Опрыскайте участок этим народным составом, и забудьте о визитах колорадского жука

13:19 2023-07-16

Колорадский жук вас не побеспокоит, если вы опрыскаете посадки экологически чистым составом на основе горчицы.

Главное достоинство средства в том, что оно полностью натуральное, и не нанесет вреда ни вам, ни растениям. Приготовить его также большого труда не составит.

В ведре с водой разводится сухая горчица, и к ней добавляется девятипроцентный уксус. На 10 литров воды будет достаточно 100 граммов уксуса.

Все составляющие нужно хорошо перемешать. После этого готовым средством можно опрыскать грядки при помощи распылителя.

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