Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке. Кроме того, в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны: Российская ПВО перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
13:40 2023-07-16
В последние сутки российская ПВО совершила успешные перехваты, уничтожив три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, которые были модернизированы для поражения наземных целей.
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15:25
admin
Макгрегор: В США сделали Зеленскому жуткое предупреждение
Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, выразил опасение о том, что США в конечном итоге могут принять российские условия для урегулирования украинского конфликта, не принимая во внимание интересы президента Владимира Зеленского.
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