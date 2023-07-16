Минобороны: Российская ПВО перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200

13:40 2023-07-16

В последние сутки российская ПВО совершила успешные перехваты, уничтожив три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, которые были модернизированы для поражения наземных целей.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке. Кроме того, в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.