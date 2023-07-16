Малиновые кусты не будут разрастаться рядом с этими растениями

Остановить рост малины в ненужном месте можно с помощью простого физического приема. Кусты ограждаются вкопанными досками или шифером.

Помочь в решении проблемы могут и растения-соседи. Среди них щавель, полуметровую грядку которого достаточно посадить возле малинника.

Не люит малина почву, насыщенную азотом, поэтому с ней по соседству хорошо посадить обычную или спаржевую фасоль. В помощь вам будет и метлица, но тут важно контролировать, чтобы она не забирала у малины влагу и питательные вещества.