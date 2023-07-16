Малиновые кусты не будут разрастаться рядом с этими растениями

13:47 2023-07-16

Малина склонна быстро заполнять собой участок: бороться с ней помогут другие культуры.

Остановить рост малины в ненужном месте можно с помощью простого физического приема. Кусты ограждаются вкопанными досками или шифером.

Помочь в решении проблемы могут и растения-соседи. Среди них щавель, полуметровую грядку которого достаточно посадить возле малинника.

Не люит малина почву, насыщенную азотом, поэтому с ней по соседству хорошо посадить обычную или спаржевую фасоль. В помощь вам будет и метлица, но тут важно контролировать, чтобы она не забирала у малины влагу и питательные вещества.

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