Малиновые кусты не будут разрастаться рядом с этими растениями

Остановить рост малины в ненужном месте можно с помощью простого физического приема. Кусты ограждаются вкопанными досками или шифером.
Помочь в решении проблемы могут и растения-соседи. Среди них щавель, полуметровую грядку которого достаточно посадить возле малинника.
Не люит малина почву, насыщенную азотом, поэтому с ней по соседству хорошо посадить обычную или спаржевую фасоль. В помощь вам будет и метлица, но тут важно контролировать, чтобы она не забирала у малины влагу и питательные вещества.
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