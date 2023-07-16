Свекла скажет вам спасибо крупным и обильным урожаем за такое соседство

Свекла вырастет крупной и сладкой, если посадить ее рядом с этими растениями. Среди благоприятных картофель, чеснок, морковка, лук, капуста и редис.

Можно смело сажать свеклу недалеко от фасоли и салата. Это избавит вас от сложностей с ее прореживанием.

Но, используя этот метод высадки, помните, что свекла любит пространство, поэтому соблюдайте расстояние между посадками. И следите за поливом и достаточным поступлением света ко всем культурам.