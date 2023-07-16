Вернуть истощенной почве плодородность помогут растения-сидераты

Сидераты это растения, которые помогают вернуть обедненной почве питательные вещества и избавляют ее от вредителей. Самые популярные семейства это злаки, бобовые и крестоцветные.

Отлично себя зарекомендовали фацелия и гречиха. Можно также сажать люцерну, рапс, пшеницу, клевер, люпин, белую горчицу, рожь, рапс и овес.

Но при посадке сидератов не забывайте считаться с временем прорастания каждого и с сочетаемостью этих растений, чтобы эффект был максимальным.