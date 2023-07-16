Саперы в ЛНР обезвредили более полусотни взрывоопасных предметов

14:20 2023-07-16

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале управления МЧС РФ по Луганской Народной Республике, саперы за сутки обнаружили и успешно обезвредили более пятидесяти взрывоопасных предметов.

Ранее также сообщалось о спасении мужчины, подорвавшегося на взрывном устройстве в Славяносербском районе ЛНР.

МЧС продолжает свою работу по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов на территории республики.