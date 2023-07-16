Саперы в ЛНР обезвредили более полусотни взрывоопасных предметов

Ранее также сообщалось о спасении мужчины, подорвавшегося на взрывном устройстве в Славяносербском районе ЛНР.
МЧС продолжает свою работу по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов на территории республики.
Ранее также сообщалось о спасении мужчины, подорвавшегося на взрывном устройстве в Славяносербском районе ЛНР.
МЧС продолжает свою работу по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов на территории республики.
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Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, выразил опасение о том, что США в конечном итоге могут принять российские условия для урегулирования украинского конфликта, не принимая во внимание интересы президента Владимира Зеленского.