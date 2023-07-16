Израиль использует искусственный интеллект для авиаударов

С помощью рекомендательных систем искусственного интеллекта, способных обрабатывать большие объемы данных, военные могут выбирать оптимальные цели для авиационных ударов. Одной из систем, используемых для организации будущих авианалетов, является Fire Factory, которая помогает в расчете боеприпасов, определении приоритетов и планировании налетов.

Несмотря на то, что операторы контролируют обе системы и проверяют выбранные цели и планы, данная технология пока не регулируется на международном и государственном уровнях.