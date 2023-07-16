Вы избавитесь от сорного хвоща и пырея на дачном участке, если пойдете на хитрость

Самым простым способом будет в конце сезона просто глубоко перекопать участок, выкорчевать из земли корни сорняков, вынести их за пределы участка и сжечь. В этом случае полностью избавиться от пырея и хвоща не получится, но на следующий год сорняков будет гораздо меньше.

Другим приемлемым вариантом будет посеять на грядках, где есть проблема этих сорняков, растения которые мешают его росту и отбирают питательные вещества. Это культурные рапс, гречиха, горох, рожь, овес. Но для достижения результата понадобится два-три года.

Можно также укрыть сорные травы темной полиэтиленовой пленкой. Это лишит их доступа солнечного света и кислорода, и они начнут отмирать.