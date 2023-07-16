Мы научим вас, как определить, что пришла пора собирать урожай чеснока

Довольно просто понять степень зрелости чеснока по его стрелкам. Поэтому на грядке стоит оставить несколько растений с ними, и они будут вашим индикатором готовности урожая.

Распрямившася чесночная стрелка с треснувшей оберткой верный признак того, что чеснок достаточно спелый, и можно его доставать из земли. Для озимых сортов таким показателем будет высыхание трех нижних листьев.

Размягчение шейки также может свидетельствовать о том, что головка уже сформировалась. Также отмирание корешков говорит о том, что урожай поспел.