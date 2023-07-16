Экзотическая пальма в квартире: можно ли ее держать с точки зрения поверий

Пальма, согласно поверьям, является очень позитивным растением для дома. Оно символизируует уют, благополучие и крепость духа, а потому создаст позитивную атмосферу в квартире.

Это ощутят даже те, кто не склонен руководствоваться поверьями, ведь зеленое пушистое растение неизбежно поднимет настроение в серый осенний или зимний день.

Специалисты в области энергий утверждают, что пальмы способны изгонять негативные мысли, помогают решать конфликты миром, а также очищают энергетику дома. Лучше всего содержать пальму в гостниной или прихожей.