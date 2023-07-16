Посадка молодой яблоньки на месте выкорчеванной: допустим ли такой прием с точки зрения агротехники

Соблазн посадить на месте выкорчеванной яблони молоденькое деревце бывает очень велик. Но делать это сразу не рекомендуется: следует подождать от трех до пяти лет, чтобы деревце не повторило судьбу предшественника.

Лучше засеять это место культурами, которые размножаются семечками. Они оздоровят почву, и спустя время деревце хорошо примется.

Если же вы решили, несмотря ни на что, посадить яблоньку, то придется позаботиться о том, чтобы обновить почву не менее чем на 10-15 кубических метров, чтобы избежать заражения посадки вредителями и болезнями.