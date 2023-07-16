Посадка молодой яблоньки на месте выкорчеванной: допустим ли такой прием с точки зрения агротехники

15:07 2023-07-16

Случается, что яблоня заболевает, и спасти ее нельзя, тогда ее выкорчевывают, но можно ли сажать на ее месте молодое деревце.

Соблазн посадить на месте выкорчеванной яблони молоденькое деревце бывает очень велик. Но делать это сразу не рекомендуется: следует подождать от трех до пяти лет, чтобы деревце не повторило судьбу предшественника.

Лучше засеять это место культурами, которые размножаются семечками. Они оздоровят почву, и спустя время деревце хорошо примется.

Если же вы решили, несмотря ни на что, посадить яблоньку, то придется позаботиться о том, чтобы обновить почву не менее чем на 10-15 кубических метров, чтобы избежать заражения посадки вредителями и болезнями.

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