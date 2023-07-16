Последнее судно с зерном покинуло Украину в рамках черноморских соглашений

Вечером воскресенья, 18 июля, журналисты американской газеты Reuters сообщили, что сегодня из морского порта Одессы вышел последний корабль с зерном, действующий на украинской территории в рамках стамбульской зерновой сделки. Известно, что одесский порт покинул принадлежащий Турции корабль Samsun.

Характерно, что 17 июля срок действия зерновых соглашений истекает и может быть продлён, однако Владимир Путин ранее неоднократно утверждал, что не видит оснований для пролонгации черноморской инициативы.