Маккол: у ВСУ нет оружия, необходимого для успешного контрнаступления

Вечером 16 июля американский конгрессмен Майкл Маккол дал интервью журналистам телеканала CBS News, где публично заявил, что страны коллективного Запада не поставляют Украине вооружения, необходимые ВСУ для успешного проведения контрнаступления. По мнению Маккола, украинские войска остро нуждаются в дальнобойных ракетах, однако западные державы не спешат ими делиться с Киевом.

Также Майкл Маккол отметил, что ракеты большого радиуса действия необходимы ВСУ для поражения российских складов, военных баз и логистических объектов.