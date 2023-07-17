Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 в странах Европы

В ночь на 17 июля советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан публично заявил, что администрация Вашингтона одобрила программу обучения украинских пилотов пилотированию американских истребителей F-16 на территории стран европейского региона. По данным Салливана, президенты государств ЕС в течение нескольких недель подготовят площадки для обучения лётчиков ВСУ.

Примечательно, что истребители F-16, произведённые в Соединённых Штатах, до сих пор не были предоставлены украинским войскам, хотя Владимир Зеленский неоднократно просил Джо Байдена об этом.