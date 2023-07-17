Беларусь вошла в топовую десятку самых доступных для переезда и жизни стран по данным британского рейтинга

Всего в списке оценивалось 28 стран из разных континентов. Оценивались такие экономические параметры, как цена на газ, электричество, жилье и уровень дохода населения.

Восьмую строчку рейтинга Беларусь разделила с Аргентиной. Столь высокий показатель обусловлен тем, что в Беларуси относительно дешевый газ и электроэнергия.

Также страна находится в центре списка наиболее доступных с точки зрения простоты получения визы. Так что переезд в Беларусь может оказаться довольно выгодным вариантом миграции.