Беларусь вошла в топовую десятку самых доступных для переезда и жизни стран по данным британского рейтинга

10:25 2023-07-17

Британский рейтинг Global Living index поставил Беларусь на восьмое место в списке стран, наиболее доступных по уровню жизни.

Всего в списке оценивалось 28 стран из разных континентов. Оценивались такие экономические параметры, как цена на газ, электричество, жилье и уровень дохода населения.

Восьмую строчку рейтинга Беларусь разделила с Аргентиной. Столь высокий показатель обусловлен тем, что в Беларуси относительно дешевый газ и электроэнергия.

Также страна находится в центре списка наиболее доступных с точки зрения простоты получения визы. Так что переезд в Беларусь может оказаться довольно выгодным вариантом миграции.

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