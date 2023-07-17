Австралийский путешественник был спасен с лодки, в которой он провел в открытом океане несколько месяцев

51-летний путешественник из Австралии отправился на своей лодке в путешествие из Мексики. Он планировал доплыть до берегов Полинезии, но вмешались силы природы, и он попал в шторм.

В результате Тим потерял связь, и ему пришлось несколько месяцев провести в лодке в Тихом океане вместе со своей собакой, пока вертолет не идентифицировал их недалеко от Турции. То, что они не погибли, можно назвать не иначе как чудом.

В течение путешествия Тим и его пес были вынуждены питаться выловленной рыбой и собранной водой во время дождей. Сейчас и сам путешественник, и его собака чувствуют себя удовлетворительно.