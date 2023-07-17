Избавиться от слизней в огороде можно с помощью крапивы

Не торопитесь избавляться от крапивы на участке. Она может спасти посадки от тли, если скосить и уничтожить атакованную ею траву пока паразиты не добрались до культурных посадок.

Выложите несколько веточек крапивы на растущую капусту и перец. Она защитит культуры от нашествия слизней, которые очень ее не любят.

А еще в крапиве охотно водятся божьи коровки. Они питаются тлей, поэтому тоже окажут ощутимую помощь в борьбе с вредителями за урожай.