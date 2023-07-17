Перец не хочет плодоносить: что может спровоцировать проблемы роста

Если пришла пора, а вы не видите на стеблях цветов, скорее всего почва перенасыщена азотом. Возможно, вы перестарались с подкормками.

Высокая температура и влажность в парнике могут затормозить образование зачатков плодов. Это же справедливо и при температуре ниже 12 градусов.

Опадание цветков и плодов может быть спровоцировано пересушенностью грунта. Либо же виной тому слишком сильные температурные колебания.