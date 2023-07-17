Ягодки на картофельном стебле: что с ними делать дачнику до получения урожая

Если в ваши планы не входит заготовка картофельных семян, образовавшиеся ягодки лучше снять с побега. Делать это нужно аккуратно, чтобы не навредить растению.

Вреда от них растущим клубням не будет. Но они забирают силы растения у корнеплодов, что нежелательно, если вы хотите осенью выкопать крупные клубни.

Ягодки содержат солонин, сильнейший яд, поэтому в пищу их употреблять нельзя. Но из них готовится эффективное инсектицидное средство от паутинного клеща, тли, слизней и гусениц.