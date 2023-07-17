Оберегаем розы от поражения черной пятнистостью: какие средства работают лучше всего

Черная пятнистость это грибок, поражающий в первую очередь розовые листья. Проявляется он появлением коричневых и черных пятен и опадением листвы, а в запущенном виде и к гибели куста.

Спасти его может обработка смесью магазинных препаратов в определенных пропорциях. Готовится состав на десятилитровое ведро воды.

В нем нужно растворить 1 миллилитр Циркона, 2 миллилитра Пиноцида, 8 Чистоцвета и столовую ложку Богатого Макро Fe. После перемешивания средством нужно опрыскать пораженный розовый куст.