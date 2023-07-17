Готовим органическую подкормку чесноку почти бесплатно: результат вас поразит

В качестве базового компонента подкормки мы будем использовать остатки зелени и сорной травы, поэтому затраты будут минимальными. А эффект от этого средства превзойдет все ваши ожидания.

Нам понадобится треть стандартного ведра измельченной травы после покоса и одуванчиков. Туда же отправим 3 столовые ложки жмыха горчицы.

Все это нужно залить водой, прикрыть крышкой и настаивать в тепле примерно семь дней, после чего можно поливать чеснок. Удобрение насытить его калием, фосфором и азотом, и головки вырастут большими сочными и ароматными