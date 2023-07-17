Сеять огурцы в середине июля: плюсы летней посадки овоща

С некоторых грядок можно получить два урожая, если посадить огурцы на месте уже собранной зелени. Комфортная теплая года середины июля создаст хорошие условия для завязывания плодов.

Семена взойдут быстро, и вы обеспечите свой стол свежими огурчиками вплоть до наступления первых заморозков. Всходить огурцы летней посадки будут быстрее за счет отличных температурных условий.

Для посадки летом годятся только ранние сорта огурцов. Поздним нужно больше времени для плодоношения, и они просто могут не успеть вырасти до того, как похолодает.