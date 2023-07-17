Захарова: Украина нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников

16:15 2023-07-17

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом.

Она отметила, что такие действия нарушают законодательства некоторых стран, где вербовка наемников является преступлением.

Попытки России привлечь внимание к этому факту, по словам Захаровой, оказались безрезультатными.