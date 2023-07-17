Захарова: Украина нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников

Она отметила, что такие действия нарушают законодательства некоторых стран, где вербовка наемников является преступлением.
Попытки России привлечь внимание к этому факту, по словам Захаровой, оказались безрезультатными.
Она отметила, что такие действия нарушают законодательства некоторых стран, где вербовка наемников является преступлением.
Попытки России привлечь внимание к этому факту, по словам Захаровой, оказались безрезультатными.
Наталья Гончарова
Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.