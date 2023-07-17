В Китае сохраняется множество уникальных традиций

Это деликатес, который входит в список нематериального культурного наследия Донгянга и пользуется большим спросом среди жителей города.

В коридорах начальной школы установлены вёдра, где ежедневно собирают свежую мочу мальчиков до 10 лет, которые здоровы и могут справлять малую нужду в них.

Некоторые продавцы специально ищут родителей с детьми в парках и общественных туалетах, чтобы предложить им поучаствовать в приготовлении яиц.

Несмотря на то, что идея приготовления яиц в моче может вызвать отвращение, местные жители считают, что этот ритуал приносит организму много пользы.

Яйца, сваренные таким образом, якобы заряжают организм энергией, улучшают кровообращение и препятствуют тепловому удару.

Многие продавцы занимаются этим бизнесом уже десятилетиями и могут получить значительную прибыль.

Хотя такой ритуал может показаться странным для людей из других культур, для жителей Донгянга это часть их традиций и культуры.