В Китае сохраняется множество уникальных традиций

Это деликатес, который входит в список нематериального культурного наследия Донгянга и пользуется большим спросом среди жителей города.
В коридорах начальной школы установлены вёдра, где ежедневно собирают свежую мочу мальчиков до 10 лет, которые здоровы и могут справлять малую нужду в них.
Некоторые продавцы специально ищут родителей с детьми в парках и общественных туалетах, чтобы предложить им поучаствовать в приготовлении яиц.
Несмотря на то, что идея приготовления яиц в моче может вызвать отвращение, местные жители считают, что этот ритуал приносит организму много пользы.
Яйца, сваренные таким образом, якобы заряжают организм энергией, улучшают кровообращение и препятствуют тепловому удару.
Многие продавцы занимаются этим бизнесом уже десятилетиями и могут получить значительную прибыль.
Хотя такой ритуал может показаться странным для людей из других культур, для жителей Донгянга это часть их традиций и культуры.
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