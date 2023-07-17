Хуснуллин заявил о восстановлении Крымского моста

17:05 2023-07-17

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин подтвердил, что Крымский мост будет восстановлен, и в настоящее время специалисты активно работают над разработкой технологических решений.

Он отметил, что нет никаких серьезных проблем, и всё будет ремонтировано и восстановлено.

Хуснуллин лично осмотрел мост и подтвердил, что проектировщики и строители уже разрабатывают технологические схемы для ремонта.