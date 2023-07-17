Хуснуллин заявил о восстановлении Крымского моста

Он отметил, что нет никаких серьезных проблем, и всё будет ремонтировано и восстановлено.
Хуснуллин лично осмотрел мост и подтвердил, что проектировщики и строители уже разрабатывают технологические схемы для ремонта.
Он отметил, что нет никаких серьезных проблем, и всё будет ремонтировано и восстановлено.
Хуснуллин лично осмотрел мост и подтвердил, что проектировщики и строители уже разрабатывают технологические схемы для ремонта.
Наталья Гончарова
Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.