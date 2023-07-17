Ученые назвали самый раздражающий для человека звук

Самое большое раздражение вызывает звук, издаваемый человеком во время рвоты. Ученые объясняют это по-разному.

Одни считают слуховую реакцию достижением эволюции, которая заставляет таким образом реагировать на некачественную продукцию и предупреждать о возможной опасности.

Другие полагают, что к этому вопросу нужно подходить в строго индивидуальном порядке, так как очень многое зависит от характера человека и его эмоционального состояния.

Также ученые заключили, что со временем человек может привыкнуть к самым любым раздражающим звукам.

Однако, в равной степени он может сохранить крайне негативное отношение к ним на всю жизнь.