Путин: после теракта ВСУ на Крымском мосту «все знают, что делать»

Вечером понедельника, 17 июля, Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина о ситуации, сложившейся вокруг Крымского моста в Керченском проливе после очередного теракта украинской армии. Выслушав выступление Хуснуллина, Путин публично заявил, что после произошедшего в правительстве РФ "все знают, что делать".

При этом президент подчеркнул, что российские власти предпримут оперативные меры по устранению негативных последствий теракта на Крымском мосту, а Министерство обороны России уже сейчас готовит ответ на преступные действия армии Украины.