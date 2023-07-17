Путин: инцидент на Крымском мосту является очередным терактом ВСУ

Вечером 17 июля Владимир Путин публично заявил, что повреждение участка Крымского моста следует квалифицировать как очередной террористический акт политического режима Украины и подконтрольных ему Вооружённых сил. При этом Путин считает, что теракт на мосту в Крыму является бессмысленным с точки зрения военного дела и отличается жестокостью, поскольку он привёл к гибели мирных граждан.

Также Владимир Путин заверил, что российское оборонное ведомство занимается подготовкой исчерпывающего ответа на удар ВСУ по Крымскому мосту, в то время как повреждённый инфраструктурный объект быстро восстановят.