Кирби: теракт ВСУ на Крымском мосту не повлиял на военные возможности России

23:50 2023-07-17

В Белом доме считают, что удар украинской армии по Крымскому мосту не ослабил российские войска.

Координатор американского Белого дома Джон Кирби публично заявил, что удар беспилотников ВСУ по опорам Крымского моста не окажет влияния на боеспособность российской армии, поскольку передислокация группировки войск России в Крыму возможна и без использования данного инфраструктурного объекта.

Кирби выразил уверенность в том, что надежды Киева на подрыв российской военной логистики посредством удара по Крымскому мосту не возымеют столь драматического эффекта, которого ожидают в офисе Владимира Зеленского.