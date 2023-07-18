Европу из-за теплового взрыва в пустыне Сахара накроет аномальная жара

В южных государствах Европы в ближайшее время существенно усилится жара из-за теплового взрыва в Сахаре, сообщает МК со ссылкой на данные метеослужб.

Температура воздуха на итальянском острове Сардиния при этом может подняться до рекордных 50-ти градусов Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен 2 года назад, когда на Сицилии столбик термометра добрался от отметки 48-ми градусов тепла.

По словам экспертов, волна тепла из Северной Африки способна обновить эти показатели в нескольких европейских странах сразу.

Сегодня нетипичная жара установилась в Риме, Афинах, Мадриде.