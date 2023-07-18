Привычные цветы на подоконнике могут быть ядовитыми, и привести к болезни или даже гибели

Задумываясь о том, чтобы посадить дома цветок, выясните, не содержит ли растение опасных ядов. Некоторые из вполне привычных нам домашних цветов несут не только радость, но и могут быть очень опасными.

Сильные яды содержатся, например, в листве диффенбахии, азалии и плюща. Поэтому при физическом контакте с этими растениями обязательно необходимо мыть руки, и вообще лучше отказаться от них, если у вас есть маленькие дети или животные.

Другая проблема это аллергия, которую могут вызывать некоторые домашние цветы. Среди них папоротниковые, фикус, каланхоэ, цикламен и обычная герань. Так что будьте осторожны.