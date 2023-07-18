Бабочки поселятся на вашем участке, если вы высадите у себя эти растения

11:51 2023-07-18

Привлечь крылатых красавиц в сад или на дачный участок можно с помощью растений, цветы которых они просто обожают.

Бабочки не только радут глаз своими красивыми крылышками, но и несут полезную функцию в виде опыления. Чтобы привлечь их на участок, обратите внимание на ряд растений, которые притянут их словно магнит.

Большинство из них это растения многолетние. Среди них мясо-красный и сирийский ваточник, дарящий чудесный аромат шоколада, осенний гелениум, цветущий в августе, колосковая лиатрис. Ее можно посадить вместе с флоксами: и красиво, и полезно.

Любят бабочки и фаворита ландшафтных дизайнеров подсконник, и пурпурную эхинацею. Последняя подарит красивое цветение вплоть до сентября, но на зиму растение нужно укрыть от холодов.

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