Бабочки поселятся на вашем участке, если вы высадите у себя эти растения

Бабочки не только радут глаз своими красивыми крылышками, но и несут полезную функцию в виде опыления. Чтобы привлечь их на участок, обратите внимание на ряд растений, которые притянут их словно магнит.

Большинство из них это растения многолетние. Среди них мясо-красный и сирийский ваточник, дарящий чудесный аромат шоколада, осенний гелениум, цветущий в августе, колосковая лиатрис. Ее можно посадить вместе с флоксами: и красиво, и полезно.

Любят бабочки и фаворита ландшафтных дизайнеров подсконник, и пурпурную эхинацею. Последняя подарит красивое цветение вплоть до сентября, но на зиму растение нужно укрыть от холодов.