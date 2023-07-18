Замороженный хлеб сохранит вкус и пользу, если сделать это правильно

Чтобы замороженный хлеб хранился долго и был как свежий, когда вы захотите его съест, важно соблюдать правила заготовки. Во-первых, не стоит брать для заморозки уже начавший черстветь или плесневеть продукт. Максимум можно использовать хлеб вчерашней выпечки.

Нарежьте его ломтиками и заверните в пищевую пленку или фольгу, а потом переложите в порционные пакетики. Теперь отправьте подготовленную выпечку в морозильную камеру.

Что же касается разморозки, то кусочек хлеба нужно достать из морозилки, и, не вынимая из пакета подержать при комнатной температуре три-четыре часа либо использовать для разморозки духовой шкаф с температурой 175 градусов или микроволновую печь.