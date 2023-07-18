Стресс можно пережить с минимальным уроном, если нервная система будет к нему подготовлена

Чтобы стрессовые ситуации в жизни не выбивали у вас почву из-под ног надолго, создайте для организма условия для жизни, которые бы способствовали сохранению внутреннего ресурса. Поможет такое простое и известное все правило, как поддержание распорядка дня.

Работа нервной системы становится более сбалансированной, если засыпать и просыпаться в одно и то же время. Прогулки, бассейн или фитнес не менее 40 минут в день это своеобразная стрессовая тренировка для нее в лайтовом режиме, и в случае сильного стресса организм будет физиологически уже более закаленным.

Сдайте анализ на содержание магния, и, если существует его дефицит, обязательно пропейте по рекомендации врача курс этого микроэлемента. Он также способствует легкому преодолению стресса. И что еще важно: спать от шести часов в сутки и ложиться до 12 часов ночи.