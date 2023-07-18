Ароматный и полезный имбирь можно вырастить прямо у себя дома: научим как

Для выращивания имбиря вам понадобится крепкий корешок без дефектов и гнили. Его можно купить в любом магазине. Отлично, если на корешке будут живые проклюнувшиеся почки.

После этого корень нужно разделить на фрагменты, чтобы на каждом была почка и залить их водой температурой около 35 градусов на три-четыре часа, чтобы почки хорошенько набухли.

Выберите вместительный цветочный горшок, у которого низкие бортики и поместите в грунт ростки на глубину три сантиметра так, чтобы почка была вверху. В нижней части необходимо создать керамзитовый дренаж, а на него положить слой почвы глубиной до четырех сантиметров.

Хорошо имбирь отреагирует, если использовать специальную почвенную смесь для цитрусовых растений. Расти он будет около пяти-семи месяцев, после чего корень можно выкопать и использовать в кулинарии.